Пограничники отразили штурм россиян под Бахмутом — детали

Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут

Украинские защитники отразили штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, ВСУ взяли в плен одного "вагнеровца".

Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

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В ведомстве рассказали, что оккупанты хотели атаковать наблюдательный пост пограничников. Однако бойцы ВСУ открыли по захватчикам ответный огонь, и те отступили.

"Рассчитались" те одним убитым и одним живым оккупантом, которого захватили в плен. Им оказался "вагнеровец", — говорится в сообщении.

Сам пленный захватчик рассказал, что пошел воевать исключительно за деньги, и будто никого еще не убивал.

Ранее мы писали, что самопровозглашенные власти Мелитополя агитируют местных вступать в ряды наемников из ЧВК "Вагнера". Людям предлагают ехать на Бахмутское направление, заманивая высокими зарплатами.

Однако мэр Иван Федоров уверен, что захватчикам не удастся набрать ни одной бригады, ведь мелитопольцы отказываются от таких предложений врага.

Напомним, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута. Это, по словам Пригожина, станет крушением для всех российских войск.