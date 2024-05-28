На прикордонні можливе розширення бойових дій

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook

Російські загарбники продовжують свій наступ на Харківську область. Водночас окупанти можуть розширити зону бойових дій.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону у вівторок, 28 травня.

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За словами Демченка, Росія може у будь-який момент розширити зону бойових дій на кордоні з Україною. Зокрема, мається на увазі й Сумська область.

Він наголосив, що ми повинні бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі у напрямку Сумщини.

"Бо ті сили й засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони де ведуться бойові дії", — зауважив речник ДПСУ.

Нагадаємо, у Вовчанську, де тривають запеклі бої, окупанти обкрадають покинуті оселі українців. Їх дії зафіксували камери безпілотників.

Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ураження російській піхоті у Вовчанську Харківської області.