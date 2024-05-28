На прикордонні можливе розширення бойових дій

Прикордонники вважають, що Росія може розширити зону бойових дій
Російські загарбники продовжують свій наступ на Харківську область. Водночас окупанти можуть розширити зону бойових дій.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону у вівторок, 28 травня.
Загроза розширення наступу РФ
За словами Демченка, Росія може у будь-який момент розширити зону бойових дій на кордоні з Україною. Зокрема, мається на увазі й Сумська область.
Він наголосив, що ми повинні бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі у напрямку Сумщини.
"Бо ті сили й засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони де ведуться бойові дії", — зауважив речник ДПСУ.
Нагадаємо, у Вовчанську, де тривають запеклі бої, окупанти обкрадають покинуті оселі українців. Їх дії зафіксували камери безпілотників.
Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ураження російській піхоті у Вовчанську Харківської області.
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