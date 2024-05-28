На пограничных возможно расширение боевых действий

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook

Российские захватчики продолжают свое наступление на Харьковскую область. В то же время оккупанты могут расширить зону боевых действий.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, 28 мая.

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По словам Демченко, Россия может в любой момент расширить зону боевых действий на границе с Украиной. В частности, подразумевается и Сумская область.

Он подчеркнул, что мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе в направлении Сумщины.

"Так как те силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, могут свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны, где ведутся боевые действия", — отметил спикер ГПСУ.

Напомним, в Волчанске, где продолжаются ожесточенные бои, кафиры обворовывают заброшенные дома украинцев. Их действия были зафиксированы камерами беспилотников.

Также мы писали, что пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли поражение российской пехоте в Волчанске Харьковской области.