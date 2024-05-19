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Прикордонники виявили та знищили дві групи піхоти окупантів у Вовчанську — відео

19 травня 2024 11:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Вовчанську бійці знищили групу росіян
Місце розташування окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, прикордонники завдали ураження російській піхоті на напрямку Вовчанська Харківської області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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Прикордонники знищили окупантів у Вовчанську

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" виявили дві групи піхоти загарбників у Вовчанську. Одна з них перебувала під мостом, а інша — у будинку.

Так, українські оператори FPV-дронів відпрацювали по російських "норах". Наразі дані щодо втрат окупантів уточнюються.

Нагадаємо, бійці Центру спеціального призначення Національної гвардії України ліквідували штурмову групу окупантів.

Також ми писали, що бійці ГУР завдали успішних ударів FPV-дронами по окупантах на Харківщині. Там було знищено бронетехніку та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М".

Крім того, прикордонники знищили ворожий ударний БпЛА. У цьому їм допоміг великокаліберний кулемет Browning M2.

прикордонники
Харківська область
окупанти
дрони
війна в Україні
FPV-дрони

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