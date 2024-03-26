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Прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку

26 березня 2024 19:15
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" знищили російський БТР та три укриття окупантів
Момент знищення ворожого БТР-82А прикордонниками бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку. Фото: Cкриншот
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" знищили черговий російський БТР на Бахмутському напрямку. Йдеться про знищення БТР-82А та трьох укриттів окупантів.

Відео опублікували у вівторок 26 березня в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

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Що відомо про ураження укриттів окупантів та БТР

У Telegram-каналі ДПСУ зазначається, що прикордонникам бригади Гвардії наступу "Помста" вдалось ліквідувати ворожий БТР-82А на Бахмутському напрямку.

Прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку - фото 1
Результат ураження ворожого БТР-82А. Фото: Скриншот

Також знищено три укриття окупантів.

Прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку - фото 2
Результат ураження укриттів окупантів. Фото: Скриншот

Нагадаємо, що сьогодні 26 березня, бійці 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили укриття окупантів за допомогою FPV-дрона і разом зі сховищем "відмінусували" ще й двох загарбників.

Відзначимо, що українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов також сьогодні показав відео ефектного знищення російських танків Т-80 аеророзвідниками підрозділу Shadow у Донецькій області.

війна
прикордонники
військова техніка
окупанти
Бахмут
дрони

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