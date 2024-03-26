Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении arrow

Пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении

26 марта 2024 19:15
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Диана
Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожили российский БТР и три укрытия окупантов
Момент уничтожения вражеского БТР-82А пограничниками бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении. Фото: Cкриншот
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Диана

Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожили очередной российский БТР на Бахмутском направлении. Речь идет об уничтожении БТР-82А и трех укрытиях окупантов.

Видео было опубликовано во вторник 26 марта в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Что известно о поражении укрытий оккупантов и БТР

В Telegram-канале ГНСУ отмечается, что пограничникам бригады Гвардии наступления "Месть" удалось ликвидировать вражеский БТР-82А на Бахмутском направлении.

Пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении - фото 1
Результат поражения вражеского БТР-82А. Фото: Скриншот

Также уничтожены три укрытия окупантов.

Пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении - фото 2
Результат поражения укрытий окупантов. Фото: Скриншот

Напомним, что сегодня 26 марта бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили укрытие кафиров с помощью FPV-дрона и вместе с хранилищем "отминусовали" еще и двух захватчиков.

Отметим, что украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также показал видео эффектного уничтожения российских танков Т-80 аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.

война
пограничники
военная техника
оккупанты
Бахмут
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК