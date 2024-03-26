Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожили российский БТР и три укрытия окупантов

Момент уничтожения вражеского БТР-82А пограничниками бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении. Фото: Cкриншот

Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожили очередной российский БТР на Бахмутском направлении. Речь идет об уничтожении БТР-82А и трех укрытиях окупантов.

Видео было опубликовано во вторник 26 марта в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

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В Telegram-канале ГНСУ отмечается, что пограничникам бригады Гвардии наступления "Месть" удалось ликвидировать вражеский БТР-82А на Бахмутском направлении.

Результат поражения вражеского БТР-82А. Фото: Скриншот

Также уничтожены три укрытия окупантов.

Результат поражения укрытий окупантов. Фото: Скриншот

Напомним, что сегодня 26 марта бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили укрытие кафиров с помощью FPV-дрона и вместе с хранилищем "отминусовали" еще и двух захватчиков.

Отметим, что украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также показал видео эффектного уничтожения российских танков Т-80 аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.