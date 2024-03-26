Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожили российский БТР и три укрытия окупантов

Пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении
Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожили очередной российский БТР на Бахмутском направлении. Речь идет об уничтожении БТР-82А и трех укрытиях окупантов.
Видео было опубликовано во вторник 26 марта в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Что известно о поражении укрытий оккупантов и БТР
В Telegram-канале ГНСУ отмечается, что пограничникам бригады Гвардии наступления "Месть" удалось ликвидировать вражеский БТР-82А на Бахмутском направлении.
Также уничтожены три укрытия окупантов.
Напомним, что сегодня 26 марта бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили укрытие кафиров с помощью FPV-дрона и вместе с хранилищем "отминусовали" еще и двух захватчиков.
Отметим, что украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также показал видео эффектного уничтожения российских танков Т-80 аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.
Читайте Новини.LIVE!