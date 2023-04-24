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Примусова паспортизація на окупованих територіях: у британській розвідці назвали мету РФ

24 квітня 2023 09:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Примусова паспортизація на окупованих територіях: у британській розвідці назвали мету РФ
Видача паспортів РФ на окупованих територіях. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою "прив’язувати" ці території до Росії. Масово видаючи паспорти на окупованих територіях, Росія хоче продемонструвати буцімто "успіх вторгнення". 

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні від 24 квітня.

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Паспорт як інструмент русифікації

Розвідка зазначає, що окупаційна влада майже точно примушує українців, які залишилися, отримувати російські паспорти. Як приклад, наводять заяву для мешканців Херсонщини, що їх "депортують", а майно конфіскують, якщо вони не погодяться на російське громадянство до 1 червня 2023 року. 

"Росія використовує свої паспорти як інструмент "русифікації" окупованих територій — так само як на Донеччині та Луганщині до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Росія, скоріш за все, намагається інтегрувати окуповані території України у бюрократичну систему РФ, аби подавати вторгнення як успіх, особливо з наближенням президентських виборів 2024 року", — зазначають в огляді.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що у тимчасово окупованому Маріуполі вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів. Ще 44 тисячі містян — на черзі.

Також повідомлялося, що місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонської області продовжує чинити опір примусовій паспортизації. Щоб змусити українців брати російський паспорт, окупанти погрожують фізичною розправою людям.

Також відомо, що російські окупаційні війська примушують працівників навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.

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