Принудительная паспортизация на оккупированных территориях: в британской разведке назвали цель РФ

Выдача паспортов РФ на оккупированных территориях Фото: российские СМИ

Принудительная раздача российских паспортов оказавшимся в оккупации украинцам является попыткой "привязывать" эти территории к России. Массово выдавая паспорта на оккупированных территориях, Россия хочет продемонстрировать якобы "успех вторжения".

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о войне в Украине от 24 апреля.

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Паспорт как инструмент русификации

Разведка отмечает, что оккупационные власти почти точно принуждают оставшихся украинцев получать российские паспорта. В качестве примера приводят заявление для жителей Херсонщины, которые их "депортируют", а имущество конфискуют, если они не согласятся на российское гражданство до 1 июня 2023 года.

"Россия использует свои паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий — так же как в Донецкой и Луганской областях до полномасштабного вторжения в 2022 году. Россия, скорее всего, пытается интегрировать оккупированные территории Украины в бюрократическую систему РФ, чтобы подавать вторжение как успех, особенно с приближением президентских выборов 2024 года", — отмечают в обзоре.

Напомним, ранее россияне заявили, что во временно оккупированном Мариуполе уже раздали местным жителям более 40 тысяч российских паспортов. Еще 44 тысячи горожан — на очереди.

Также сообщалось, что местное население временно оккупированных территорий Херсонской области продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, оккупанты угрожают физической расправой людям.

Также известно, что российские оккупационные войска принуждают работников учебных заведений Запорожской области получать гражданство страны-агрессора. Учителям в Мелитополе дали время до 1 июня.