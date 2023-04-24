Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Принудительная паспортизация на оккупированных территориях: в британской разведке назвали цель РФ arrow

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях: в британской разведке назвали цель РФ

24 апреля 2023 09:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Принудительная паспортизация на оккупированных территориях: в британской разведке назвали цель РФ
Выдача паспортов РФ на оккупированных территориях Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Принудительная раздача российских паспортов оказавшимся в оккупации украинцам является попыткой "привязывать" эти территории к России. Массово выдавая паспорта на оккупированных территориях, Россия хочет продемонстрировать якобы "успех вторжения".

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о войне в Украине от 24 апреля.

Читайте также:

Паспорт как инструмент русификации

Разведка отмечает, что оккупационные власти почти точно принуждают оставшихся украинцев получать российские паспорта. В качестве примера приводят заявление для жителей Херсонщины, которые их "депортируют", а имущество конфискуют, если они не согласятся на российское гражданство до 1 июня 2023 года.

"Россия использует свои паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий — так же как в Донецкой и Луганской областях до полномасштабного вторжения в 2022 году. Россия, скорее всего, пытается интегрировать оккупированные территории Украины в бюрократическую систему РФ, чтобы подавать вторжение как успех, особенно с приближением президентских выборов 2024 года", — отмечают в обзоре.

Напомним, ранее россияне заявили, что во временно оккупированном Мариуполе уже раздали местным жителям более 40 тысяч российских паспортов. Еще 44 тысячи горожан — на очереди.

Также сообщалось, что местное население временно оккупированных территорий Херсонской области продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, оккупанты угрожают физической расправой людям.

Также известно, что российские оккупационные войска принуждают работников учебных заведений Запорожской области получать гражданство страны-агрессора. Учителям в Мелитополе дали время до 1 июня.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас