Притула назвав збір для ЗСУ, яким пишається найбільше

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула. Фото: Сергій Притула\Telegram

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула пишається кожним своїм збором для ЗСУ. Однак, найлегшим у виконанні він назвав збір "На помсту", який робили спільно з волонтером Сергієм Стерненко.

Про це повідомляє Сергій Притула в інтерв'ю для "Української правди".

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Збір "На помсту"

За словами Притули, зібрані кошти зі збору "На помсту" пішли на купівлю дронів українського виробника, тобто "залишились працювати на українську економіку".

"Найлегше було, мабуть, зі збором "На помсту", який ми робили з Сергієм Стерненко. Була певна проблема на ринку, що не було достатньо пропозицій по тих дронах, які ми хотіли купувати. Тобто, була така толкова пропозиція від "Укрспецсістемс" по БПЛА рам 2. Нам довелося почекати після того десь місяці півтора, поки ми законтрактували ще 50 і 42 БПЛА інших типів. Легко було, тому що це були вітчизняні виробники. Ми дуже тішилися, що 352 мільйони гривень залишились працювати на українську економіку", — каже Притула.

Найскладніші збори для Сергія Притули

Відповідаючи на питання, які збори були найскладнішими, він відповідає, що на "Супутник". Оскільки, довелось тривалий час чекати реалізації цього збору, а також зіштовхнутися з хейтом.

"Два найважчі, мабуть, збори це, власне, не збір, а контрактування "Супутника" і все, що з ним пов'язано. Тому, що це треба було 2 місяці витримати нестримного якогось хейту і так далі з запитанням: "Притула, де гроші?". І потім ще пояснювати людям, що це дійсно кейс, який реальний, який відбувся", — зізнається Притула.

І додає, що однаковим за складністю був і збір на "Спартани".

"Мабуть, найважчий з точки зору променеджерити цей процес, це був кейс зі "Спартанами". Тому, що 5 різних продавців і 5 різних компаній, яких ми вибрали сумарно 101 на БТР. Це означає, що це 5 експортних ліцензій окремих. Це означає, що це 5 окремих ліцензій на перетин польсько-українського кордону. Це транзитні ліцензії", — каже волонтер.

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Сергій Притула натякнув на те, хто підірвав нафтобазу в Краснодарському краї.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Сергій Притула показав рекордну партію бронетехніки для української армії.