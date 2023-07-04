Притула назвал сбор для ВСУ, которым гордится больше всего

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула. Фото: Сергей Притула\Telegram

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула гордится каждым своим сбором для ВСУ. Однако самым легким в исполнении он назвал сбор "На месть", который делали совместно с волонтером Сергеем Стерненко.

Об этом сообщает Сергей Притула в интервью "Украинской правде".

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Сбор "На месть"

По словам Притулы, собранные средства со сбора "На месть" пошли на покупку дронов украинского производителя, то есть "остались работать на украинскую экономику".

"Легче всего было, пожалуй, со сбором "На месть", который мы делали с Сергеем Стерненко. Была определенная проблема на рынке, что не было достаточно предложений по тем дронам, которые мы хотели покупать. То есть, было такое толковое предложение от "Укрспецсистемс" по БпЛА рам 2. Нам пришлось подождать после того примерно полтора месяца, пока мы законтрактовали еще 50 и 42 БпЛА других типов. Легко было, потому что это были отечественные производители. Мы очень радовались, что 352 миллиона гривен остались работать на украинскую экономику", — говорит Притула.

Самый сложный сбор для Сергея Притулы

Отвечая на вопрос, какой сбор был самым сложным, он отвечает, что на "Спутник". Поскольку пришлось долго ждать реализации этого сбора, а также столкнуться с хейтом.

"Два самых тяжелых, пожалуй, сборы это, собственно, не сбор, а контрактирование "Спутника" и все, что с ним связано. Потому что это нужно было 2 месяца выдержать безудержного какого-то хейта и так далее с вопросом: "Притула, где деньги?". И потом еще объяснять людям, что это действительно кейс, какой реальный, который состоялся", — признается Притула.

И добавляет, что одинаковым по сложности был и сбор на "Спартаны".

"Пожалуй, самый тяжелый с точки зрения променеджерить этот процесс, это был кейс со "Спартанами". Потому что 5 разных продавцов и 5 разных компаний, которых мы выбрали суммарно 101 на БТР. Это означает, что это 5 экспортных лицензий отдельных. Это значит , что это 5 отдельных лицензий на пересечение польско-украинской границы. Это транзитные лицензии", — говорит волонтер.

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Сергей Притула намекнул на подорвавшего нефтебазу в Краснодарском крае.

Ранее мы рассказывали, что ведущий Сергей Притула показал рекордную партию бронетехники для украинской армии.