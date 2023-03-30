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Притула розповів про кота з Краматорська, який допоміг придбати чотири пікапи для ЗСУ

30 березня 2023 20:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кіт Геральд
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сергій Притула розповів про кота Геральда з Краматорська, який збирає кошти для ЗСУ. Він допоміг придбати чотири пікапи Mitsubishi L200 для десантників з 80 ОДШБр, зібравши понад мільйона гривень у Twitter.

Про це Притула розповів у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

Геральд — це кіт військового координатора Кирила. Він бере активну участь у допомозі для ЗСУ.

"Вчора без зайвого пафосу та вимахування (хвостом), кіт Герич особисто здійснив передачу з лап у руки десантникам ключів від транспорту. За що отримав від військових шеврон бригади", — розповів Притула.

Сергій Притула закликав українців продовжувати допомагати ЗСУ. Задонатити можна за посиланням

Кот Геральд

Кот Геральд

Кот Геральд

Кот Геральд

Кот Геральд

Кот Геральд

Кот Геральд

Кот Геральд

Нагадаємо, українські дрони-камікадзе, куплені за донати українців, знищили два зенітно-ракетні комплекси рф "Тор-2М". Ці ЗРК були створені спеціально для протидії безпілотникам.

Також ми писали, що фонд Сергія Притули оприлюднив звіт за лютий. За місяць фонду вдалося зібрати майже 113 млн грн. Найменший донат становив всього 1 копійку. 

Додамо, фонд Сергія Притули закупив та доставляє рекордну партію бронетранспортерів для Збройних сил України. Техніку придбали за кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на "Народні Спартани".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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