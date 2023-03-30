Притула рассказал о коте из Краматорска, который помог приобрести четыре пикапа для ВСУ
Сергей Притула рассказал о коте Геральде из Краматорска, который собирает средства для ВСУ. Он помог приобрести четыре пикапа Mitsubishi L200 для десантников из 80 ОДШБр, собрав более миллиона гривен в Twitter.
Об этом Притула рассказал в своем Telegram-канале.
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Геральд — это кот военного координатора Кирилла. Он активно участвует в помощи для ВСУ.
"Вчера без лишнего пафоса и размахивания (хвостом), кот Герич лично осуществил передачу из лап в руки десантникам ключей от транспорта. За что получил от военных шеврон бригады", — рассказал Притула.
Сергей Притула призвал украинцев продолжать помогать ВСУ. Задонатить можно по ссылке.
Напомним, украинские дроны-камикадзе, купленные за донаты украинцев, уничтожили два зенитно-ракетных комплекса рф "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.
Также мы писали, что фонд Сергея Притулы обнародовал отчет за февраль. За месяц фонду удалось собрать около 113 млн грн. Самый маленький донат составлял всего 1 копейку.
Добавим, фонд Сергея Притулы закупил и доставляет рекордную партию бронетранспортеров для Вооруженных сил Украины. Технику приобрели на средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на "Народные Спартаны".