"Привал охотника": ВСУ уничтожили базу оккупантов в Мелитополе

Украинские военные уничтожили место базирования противника в городе. Фото: Горсовет Мелитополя

В оккупированном городе Мелитополь Запорожской области произошло попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались русские военные.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Telegram.

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"Мелитополь. У оккупантов немного пригорело в месте базирования. Местные паблики подтверждают, что есть попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались оккупанты", — сообщил Андрющенко.

Позже советник мэра Мариуполя добавил в одном из сообщений: "Оккупанты тоже подтверждают попадание. Прилетело в аэропорт, где было очень много российского мяса военных и их БК".

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области, который находится под оккупацией, вечером 30 апреля прогремели взрывы.