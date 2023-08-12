Приводів для ажіотажу щодо звільнення лівого берега Херсонщини немає, — Маляр
Наразі немає приводів для ажіотажу щодо звільнення лівого берега Херсонської області.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своїй сторінці у Telegram.
Звільнення Херсонської області
"Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулася з тих місць", — заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога.
Пані Маляр вкотре підкреслила, що наша мета — це повернути усі тимчасово окуповані території.
Нагадаємо, окупанти продовжують тероризувати Херсонщину. 12 серпня не припиняються обстріли. Постраждали двоє людей.
Повідомляється, що у селі Понятівка снаряд влучив у житловий будинок. Численні травми отримав 70-річний чоловік. В Одрадокам’янці вибухівку скинули з дрона і влучили на подвір’я місцевих мешканців. Важкі поранення отримав 72-річний чоловік.