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Приводів для ажіотажу щодо звільнення лівого берега Херсонщини немає, — Маляр

12 серпня 2023 23:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Приводів для ажіотажу щодо звільнення лівого берега Херсонщини немає, — Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Наразі немає приводів для ажіотажу щодо звільнення лівого берега Херсонської області.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своїй сторінці у Telegram.

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"Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулася з тих місць", — заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога.

Пані Маляр вкотре підкреслила, що наша мета — це повернути усі тимчасово окуповані території.

Допис Ганни Маляр у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти продовжують тероризувати Херсонщину. 12 серпня не припиняються обстріли. Постраждали двоє людей.

Повідомляється, що у селі Понятівка снаряд влучив у житловий будинок. Численні травми отримав 70-річний чоловік. В Одрадокам’янці вибухівку скинули з дрона і влучили на подвір’я місцевих мешканців. Важкі поранення отримав 72-річний чоловік.

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