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Терор проти Херсонщини триває: Прокудін розповів про наслідки нових обстрілів

12 серпня 2023 15:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Терор проти Херсонщини триває: Прокудін розповів про наслідки нових обстрілів
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину. З самого ранку 12 серпня не припиняються обстріли. Постраждали вже двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, у селі Понятівка снаряд влучив у житловий будинок. Численні травми отримав 70-річний чоловік. В Одрадокам’янці вибухівку скинули з дрона і влучили на подвір’я місцевих мешканців. Важкі поранення отримав 72-річний чоловік.

"Обох постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу", — повідомив Прокудін.

Також ворог завдав удару по обласному центру. У Херсоні пошкоджено приміщення одного з підприємств. Також були влучання у Золотій Балці. Обійшлося без постраждалих.

Олександр Прокудін розповів про обстріли. Фото: Скриншот 

Раніше ми розповідали, російські окупанти вранці 12 серпня завдали удару керованою авіабомбою по Оріхову, що в Запорізькій області. Внаслідок цього загинув поліцейський.

Нагадуємо, протягом минулої доби російські окупанти 39 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

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