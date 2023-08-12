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Поводов для ажиотажа по освобождению левого берега Херсонской области нет, — Маляр

12 августа 2023 23:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Поводов для ажиотажа по освобождению левого берега Херсонской области нет, — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пока нет поводов для ажиотажа по освобождению левого берега Херсонской области.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала на своей странице в Telegram.

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"Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега в Херсонськой области. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест", — заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага.

Маляр еще раз подчеркнула, что наша цель — это вернуть все временно оккупированные территории.

Сообщение Анны Маляр в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты продолжают терроризировать Херсонскую область. 12 августа не прекращаются обстрелы. Пострадали два человека.

Сообщается, что в селе Понятовка снаряд попал в жилой дом. Многочисленные травмы получил 70-летний мужчина. В Одрадокаменке взрывчатку сбросили с дрона и попали во двор местных жителей. Тяжелые ранения получил 72-летний мужчина.

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