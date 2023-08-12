Поводов для ажиотажа по освобождению левого берега Херсонской области нет, — Маляр
Пока нет поводов для ажиотажа по освобождению левого берега Херсонской области.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала на своей странице в Telegram.
Освобождение Херсонской области
"Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега в Херсонськой области. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест", — заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага.
Маляр еще раз подчеркнула, что наша цель — это вернуть все временно оккупированные территории.
Напомним, оккупанты продолжают терроризировать Херсонскую область. 12 августа не прекращаются обстрелы. Пострадали два человека.
Сообщается, что в селе Понятовка снаряд попал в жилой дом. Многочисленные травмы получил 70-летний мужчина. В Одрадокаменке взрывчатку сбросили с дрона и попали во двор местных жителей. Тяжелые ранения получил 72-летний мужчина.