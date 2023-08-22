Про F-16, сюрпризи ГУР та ситуацію на фронті: Роман Світан в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

У прямому етері Новини.LIVE військовий експерт Роман Світан поділиться думками щодо нових "сюрпризів" для росіян в Криму, контрнаступ ЗСУ та інше. Також експерт дасть прогноз щодо ролі винищувачів F-16 у війні.

Ефір Новини.LIVE з Романом Світаном

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, Роман Світан став гостем прямого ефіру на каналі Новини.LIVE. Разом зз експертом журналісти обговорять можливість виходу ЗСУ на кордон зразка 1991 року, деокупацію Криму, анонсований "сюрприз" для окупантів з Криму, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та успіхи українських воїнів на фронті.

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Дивіться прямий ефір о 17:00 за посиланням.

Нагадаємо, в ГУР прокоментували заперечення РФ "бавовни".

Також в ефірі Новини.LIVE гостем був ійськовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Він пояснив, який сенс обстрілів Москви.