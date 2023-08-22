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О F-16, сюрпризах ГУР и ситуации на фронте: Роман Свитан в эфире Новини.LIVE

22 августа 2023 16:59
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
О F-16, сюрпризах ГУР и ситуации на фронте: Роман Свитан в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В прямом эфире Новини.LIVE военный эксперт Роман Свитан поделится мнениями по поводу новых "сюрпризов" для россиян в Крыму, контрнаступление ВСУ и прочее. Также эксперт даст прогноз о роли истребителей F-16 в войне.

Эфир Новини.LIVE с Романом Свитаном

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан стал гостем прямого эфира на канале Новини.LIVE. Вместе с экспертом журналисты обсудят возможность выхода ВСУ на границу образца 1991 года, деоккупацию Крыма, анонсированный "сюрприз" для оккупантов из Крыма, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и успехи украинских воинов на фронте.

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Смотрите прямой эфир в 17:00 по ссылке.

Напомним, в ГУР прокомментировали возражение РФ "хлопка".

Также в эфире Новини.LIVE гостем был отечественный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Он объяснил, какой смысл обстрелов Москвы.

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