О F-16, сюрпризах ГУР и ситуации на фронте: Роман Свитан в эфире Новини.LIVE
В прямом эфире Новини.LIVE военный эксперт Роман Свитан поделится мнениями по поводу новых "сюрпризов" для россиян в Крыму, контрнаступление ВСУ и прочее. Также эксперт даст прогноз о роли истребителей F-16 в войне.
Эфир Новини.LIVE с Романом Свитаном
Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан стал гостем прямого эфира на канале Новини.LIVE. Вместе с экспертом журналисты обсудят возможность выхода ВСУ на границу образца 1991 года, деоккупацию Крыма, анонсированный "сюрприз" для оккупантов из Крыма, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и успехи украинских воинов на фронте.
Смотрите прямой эфир в 17:00 по ссылке.
Напомним, в ГУР прокомментировали возражение РФ "хлопка".
Также в эфире Новини.LIVE гостем был отечественный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Он объяснил, какой смысл обстрелов Москвы.