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"Проблеми в них значні": Буданов розповів, звідки рф може брати зброю для продовження війни

27 лютого 2023 20:35
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов розповів, звідки рф може брати зброю для продовження війни
Кирило Буданов
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, звідки росія може брати зброю. Він зазначив, що єдина країна, яка передає більш-менш серйозне озброєння для рф — це Іран.

Про це він сказав в інтерв'ю Голос Америки.

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Деталі

"Фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран. Це теж нічого нового я вам не скажу. Була інформація, що щось там йшло з Північної Кореї, але у нас немає тому підтвердження. І жодного немає випадку, коли ми б зафіксували, що ось якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно ось тут було використано. Можливо, ще ми цього просто не бачили, або воно йде на якісь інші, як то кажуть, нужди", — сказав Буданов. 

За його словами, росія намагається придбати будь-де будь-що. У них є значні проблеми з озброєнням. 

"Сербія, на яку так всі в росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни — більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом. Але по факту росія, в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном. Станом на зараз", — додав Буданов.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що Україні потрібна штурмова авіація. За його словами, вона ще до країни не прийшла. До того ж Буданов вважає, що Китай не передає зброю для рф.

Також ми писали, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна повинна системно ослаблювати росію. Для чого їй необхідно активно інтегруватись до євроатлантичних і європейських структур.

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