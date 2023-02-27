Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow "Проблемы у них значительные": Буданов рассказал, откуда рф может брать оружие для продолжения войны arrow

"Проблемы у них значительные": Буданов рассказал, откуда рф может брать оружие для продолжения войны

27 февраля 2023 20:35
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Буданов рассказал, откуда рф может брать оружие для продолжения войны
Кирилл Буданов
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, откуда россия может брать оружие. Он отметил, что единственная страна, которая передает более-менее серьезное вооружение для рф — это Иран.

Об этом он сказал в интервью Голос Америки.

Читайте также:

Подробности

"Фактически почти единственной страной, которая на самом деле передает более-менее серьезные вооружения, является Иран. Это тоже ничего нового я вам не скажу. Была информация, что что-то там уходило из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, которое пришло из Северной Кореи, вот оно здесь было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды", — сказал Буданов.

По его словам, россия пытается приобрести что-либо где-либо. У них есть значительные проблемы с вооружением.

"Сербия, на которую так все в россии надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны — более или менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту россия, в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас", — добавил Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что Украине нужна штурмовая авиация. По его словам, она еще в страну не пришла. К тому же Буданов считает, что Китай не передает оружие для россии.

Также мы писали, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять россию. Для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:56 Эксперты назвали сумму потерь украинского бизнеса от войны в 2022 году

20:52 Залужный провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США: детали

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

Эксклюзив

20:31 Эмоции города: Киев в преддверии весны глазами фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:20 Одесские медики дали советы, как обеззаразить воду

20:16 Тайвань выделил 56 миллионов долларов для восстановления инфраструктуры Украины

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

19:55 Буданов рассказал о штурмовой авиации для Украины и возможной передаче оружия для рф Китаем

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Новина з відео

16:59 Группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2

Новина з відео

15:45 Новая "гойда": Охлобыстин рассказал россиянкам, что они — грибницы

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" и Сергей Жадан представили саундтрек к фильму "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева

Новина з відео

15:20 Бой за Крым пройдет по новому сценарию, — Гуменюк

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Актуальное по теме

None 27 Февраль 20:57

Эксперты назвали сумму потерь украинского бизнеса от войны в 2022 году

None 27 Февраль 20:53

Залужный провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США: детали

None 27 Февраль 21:12

Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

None 27 Февраль 20:48

Эмоции города: Киев в преддверии весны глазами фотографа Новини.LIVE

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB