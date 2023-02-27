Буданов рассказал, откуда рф может брать оружие для продолжения войны

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, откуда россия может брать оружие. Он отметил, что единственная страна, которая передает более-менее серьезное вооружение для рф — это Иран.

Об этом он сказал в интервью Голос Америки.

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"Фактически почти единственной страной, которая на самом деле передает более-менее серьезные вооружения, является Иран. Это тоже ничего нового я вам не скажу. Была информация, что что-то там уходило из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, которое пришло из Северной Кореи, вот оно здесь было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды", — сказал Буданов.

По его словам, россия пытается приобрести что-либо где-либо. У них есть значительные проблемы с вооружением.

"Сербия, на которую так все в россии надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны — более или менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту россия, в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас", — добавил Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что Украине нужна штурмовая авиация. По его словам, она еще в страну не пришла. К тому же Буданов считает, что Китай не передает оружие для россии.

Также мы писали, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять россию. Для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.