Продовжують наступ: Маляр про ситуацію на фронті

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр

На Мелітопольському та Бердянському напрямках українські військові активно проводять наступальні операції. За останню добу вони досягли часткового прогресу та зміцнили свої позиції на захоплених ділянках.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також:

Ситуація на фронті

За словами Маляр, зі східного боку наші сили оборони успішно протистоять потужному російському наступу в Лиманському та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку особливо жорстокі бої йдуть у районі Ямполівка та лісництва Серебрянське на Донеччині. На ділянці між Білогорівкою та Шипилівкою наші війська також проводять агресивні дії та демонструють часткові успіхи. На цей час вони зміцнюють свою присутність на захоплених рубежах.

Ворожа сторона продовжує посилено атакувати зі Сходу. Їхня головна мета — дійти до кордонів Донецької та Луганської областей.

Ситуація біля Бахмута залишається стабільною, попри щоденні військові зіткнення.

Загалом наші військові на сході стійко утримують позиції, успішно відображаючи постійні атаки ворога і завдаючи йому значних втрат.

Карта боїв. Фото: Deep State

Нагадаємо, що Міністерство оборони РФ змінило інформаційну політику щодо інформаційного висвітлення контрнаступу ЗСУ. При цьому 20 червня українські бійці провели наступ щонайменше на двох дільницях.

Крім того, на деяких напрямках фронту українські війська вдало просуваються, тож контрнаступна операція йде за планом. Проте слід зазначити, що вимірювати успіх контрнаступу не варто лише за населеними пунктами.

Також ми повідомляли, що збройні сили України продовжують наступ. Так, українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку.