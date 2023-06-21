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Продолжают наступление: Маляр про ситуацию на фронте

21 июня 2023 11:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Продолжают наступление: Маляр про ситуацию на фронте
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Анна Маляр
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские военные активно проводят наступательные операции. За последние сутки они достигли частичного прогресса и укрепили свои позиции на захваченных участках.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на фронте

По словам Маляр, с восточной стороны наши силы обороны успешно противостоят мощному российскому наступлению в Лиманском и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении особенно жестокие бои идут в районе Ямполевка и лесничества Серебрянское в Донецкой области. На участке между Белогоровкой и Шипиловкой, наши войска также проводят агрессивные действия и демонстрируют частичные успехи. На данный момент они укрепляют свое присутствие на захваченных рубежах.

Вражеская сторона продолжает усиленно атаковать с востока. Их главная цель — дойти до границ Донецкой и Луганской областей.

Ситуация около Бахмута остается стабильной, несмотря на ежедневные военные столкновения.

В общем и целом, наши военные на востоке стойко удерживают позиции, успешно отражая постоянные атаки врага и нанося ему значительные потери.

Карта боев
Карта боев. Фото: Deep State

Напомним, что Министерство обороны РФ изменило информационную политику в отношении информационного освещения контрнаступления ВСУ. При этом 20 июня  украинские бойцы провели наступление минимум на двух участках.

Кроме того, на некоторых направлениях фронта украинские войска удачно продвигаются, так что контрнаступательная операция идет по плану. Однако следует отметить, что измерять успех контрнаступления не стоит только по населенным пунктам.

Также мы сообщали, что вооруженные силы Украины продолжают наступление. Так, украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении.

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