Вибухи на Одещині вночі 15 червня

Прогремели взрывы в Одесской области: в воздухе вражеский БпЛА
Ночью, 15 июня, в Украине "покраснели" восток и юг. Также слышны взрывы в Одесской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одесской области 15 июня
Обновлено 03:12. Раздался взрыв в Одесской области. Работает ПВО.
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Напомним, что около 23:40 в Украине вторично объявили масштабную воздушную тревогу во всех областях. В России взлетел самолет МиГ-31К.
Также мы писали, что ночью 15 июня в некоторых областях Украины воздушная тревога. Так, раздались взрывы в Днепре, предварительно, ПВО.
Добавим, что 15 июня на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Позже в Харьковской области прогремели три взрыва.