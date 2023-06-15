Вибухи на Одещині вночі 15 червня

Вражеские беспилотники в воздухе. Фото: freepik.com

Ночью, 15 июня, в Украине "покраснели" восток и юг. Также слышны взрывы в Одесской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области 15 июня

Обновлено 03:12. Раздался взрыв в Одесской области. Работает ПВО.

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Напомним, что около 23:40 в Украине вторично объявили масштабную воздушную тревогу во всех областях. В России взлетел самолет МиГ-31К.

Также мы писали, что ночью 15 июня в некоторых областях Украины воздушная тревога. Так, раздались взрывы в Днепре, предварительно, ПВО.

Добавим, что 15 июня на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Позже в Харьковской области прогремели три взрыва.