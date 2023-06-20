Вибух у Запорізькій області: загроза крилатих ракет
20 червня 2023 01:05
оновлено: 01:13
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На півдні України все ще зберігається ракетна небезпека. Також лунали вибухи в Запорізькій області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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