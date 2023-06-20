Вибух у Запорізькій області: загроза крилатих ракет

Термінова новина

На півдні України все ще зберігається ракетна небезпека. Також лунали вибухи в Запорізькій області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:06. Вибухи в Запорізькій області.

Також у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 01:11. Повторні вибухи в Миколаївській та Запорізькій областях.

Оновлено 01:13. Україною шириться повітряна тривога.