Взрыв в Запорожской области: угроза крылатых ракет

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На юге Украины по-прежнему сохраняется ракетная опасность. Также раздались взрывы в Запорожской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:06. Взрывы в Запорожской области.

Также в воздушных силах сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 01:11. Повторные взрывы в Николаевской и Запорожской областях

Обновлено 01:13. По Украине ширится воздушная тревога.