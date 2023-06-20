Взрыв в Запорожской области: угроза крылатых ракет
20 июня 2023 01:05
обновлено: 01:13
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На юге Украины по-прежнему сохраняется ракетная опасность. Также раздались взрывы в Запорожской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Также в воздушных силах сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.
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