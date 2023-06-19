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Росіяни за добу понад 150 разів обстріляли Україну, є загиблі, — Генштаб

19 червня 2023 07:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни за добу понад 150 разів обстріляли Україну, є загиблі, — Генштаб
Російські окупанти обстрілюють українську територію. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська протягом минулої доби атакували на східних напрямках. На північному сході та півдні окупанти завдавали повітряних ударів по території України.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗС України.

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Російські обстріли

Протягом минулої доби, 18 червня, російські окупанти завдали понад 150 ударів по позиціях українських військ та українських містах і селах.

Українські військові на фронті
Українські військові на фронті
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Зокрема, росіяни здійснили:

  • 59 ударів з допомогою авіації;
  • понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Наслідки обстрілів

Результатом цих численних обстрілів є загиблі і поранені цивільні українці.

Українська військова техніка
Українська військова техніка
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Зруйнована та пошкоджена велика кількість об’єктів на території України, зокрема, понад 20 житлових будинків і одна школа.

Ситуація за напрямками

На півночі, на Сіверському і Слобожанському напрямках росіяни намагалися атакувати у форматі повітряних атак.

Український захисник
Український захисник
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Основні наземні атаки окупаційний контингент проводить на чотирьох східних напрямках:

  • Авдіївському;
  • Бахмутському;
  • Лиманському;
  • Мар’їнському.

Усього за минулу добу було зафіксовано 24 бойових зіткнення.

На півдні, на Запорізькому і Херсонському напрямках, росіяни в основному обороняються.

Зведення Генштабу ЗСУ за 19 червня 2023 року

Зведення Генштабу ЗСУ за 19 червня 2023 року
Зведення Генштабу ЗСУ за 19 червня 2023 року

Нагадаємо, що упродовж минулого дня авіація Сил оборони завдала 10 ударів по окупантах та уразила один ЗРК. Крім того, ЗСУ ліквідували ворожий гелікоптер Ка-52, три "шахеди" та сім розвідувальних БпЛА.

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