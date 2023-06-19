Росіяни за добу понад 150 разів обстріляли Україну, є загиблі, — Генштаб
Російські окупаційні війська протягом минулої доби атакували на східних напрямках. На північному сході та півдні окупанти завдавали повітряних ударів по території України.
Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗС України.
Російські обстріли
Протягом минулої доби, 18 червня, російські окупанти завдали понад 150 ударів по позиціях українських військ та українських містах і селах.
Зокрема, росіяни здійснили:
- 59 ударів з допомогою авіації;
- понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Наслідки обстрілів
Результатом цих численних обстрілів є загиблі і поранені цивільні українці.
Зруйнована та пошкоджена велика кількість об’єктів на території України, зокрема, понад 20 житлових будинків і одна школа.
Ситуація за напрямками
На півночі, на Сіверському і Слобожанському напрямках росіяни намагалися атакувати у форматі повітряних атак.
Основні наземні атаки окупаційний контингент проводить на чотирьох східних напрямках:
- Авдіївському;
- Бахмутському;
- Лиманському;
- Мар’їнському.
Усього за минулу добу було зафіксовано 24 бойових зіткнення.
На півдні, на Запорізькому і Херсонському напрямках, росіяни в основному обороняються.
Нагадаємо, що упродовж минулого дня авіація Сил оборони завдала 10 ударів по окупантах та уразила один ЗРК. Крім того, ЗСУ ліквідували ворожий гелікоптер Ка-52, три "шахеди" та сім розвідувальних БпЛА.