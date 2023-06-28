Изменения в работе ВВК — о чем следует знать военным и военнообязанным

Пройти ВВК станет проще? Какие важные изменения готовят для военных
В Украине продолжают совершенствовать работу военно-врачебной комиссии (ВВК). Недавно был утвержден план мероприятий по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Рассказываем, какие изменения готовят и станет ли военным проще проходить медкомиссию.
Изменения в работе ВВК — что необходимо знать
В Минобороне рассказали, как утверждение плана мероприятий повлияет на прохождение медкомиссии:
- количество медицинских учреждений, в которых можно будет пройти ВВК, будет увеличено;
- нагрузка на учреждения здравоохранения в системе Минобороны снизится;
- военные будут получать надлежащий и скорый сервис проверки ВВК.
Кроме этого, отмечается, что одна из главных задач, которую ставит перед собой власть, — искоренить бюрократию и предоставить украинцам необходимые социальные гарантии.
Чтобы этого достичь, будет работать автоматизация прохождения ВВК, появится интеграция медицинских процессов между военными и гражданскими компонентами.
Министр обороны Алексей Резников добавил, что в больницах будет организовано "качественное прохождение ВВК в условиях военного положения", а также будут проводиться информационные кампании.
"Чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права во время прохождения военно-врачебной комиссии, лечения или реабилитации", — отметил Резников.
Какие документы необходимо иметь военному до и после прохождения ВВК
Военнослужащий должен предоставить пакет документов, чтобы быть допущенным к ВВК:
- удостоверение личности;
- удостоверение участника боевых действий (если имеется);
- направление на медицинское освидетельствование;
- медицинская книга;
- оригинал справки об обстоятельствах травмы воинской части;
- медицинская характеристика (во время войны необязательно);
- служебная характеристика (во время войны необязательно).
После прохождения ВВК военнослужащему должны выдать определенный перечень документов, а именно:
- справка ВВК;
- свидетельство о болезни;
- протокол заседания ВВК с определением причинной связи травмы
Следует отметить, что последний документ необходим для установления размера единовременной денежной выплаты, начисляемой военным в результате ранений или травм, если они получены при исполнении служебных обязанностей.
Именно на основе вывода ВВК определяется, пригоден ли человек к мобилизации и прохождению службы.
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