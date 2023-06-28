Изменения в работе ВВК — о чем следует знать военным и военнообязанным

Украинские военные в больнице. Фото: google.com

В Украине продолжают совершенствовать работу военно-врачебной комиссии (ВВК). Недавно был утвержден план мероприятий по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Рассказываем, какие изменения готовят и станет ли военным проще проходить медкомиссию.

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В Минобороне рассказали, как утверждение плана мероприятий повлияет на прохождение медкомиссии:

количество медицинских учреждений, в которых можно будет пройти ВВК, будет увеличено;

нагрузка на учреждения здравоохранения в системе Минобороны снизится;

военные будут получать надлежащий и скорый сервис проверки ВВК.

Кроме этого, отмечается, что одна из главных задач, которую ставит перед собой власть, — искоренить бюрократию и предоставить украинцам необходимые социальные гарантии.

Чтобы этого достичь, будет работать автоматизация прохождения ВВК, появится интеграция медицинских процессов между военными и гражданскими компонентами.

Министр обороны Алексей Резников добавил, что в больницах будет организовано "качественное прохождение ВВК в условиях военного положения", а также будут проводиться информационные кампании.

"Чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права во время прохождения военно-врачебной комиссии, лечения или реабилитации", — отметил Резников.

Военный проходит медицинское обследование. Фото: google.com

Какие документы необходимо иметь военному до и после прохождения ВВК

Военнослужащий должен предоставить пакет документов, чтобы быть допущенным к ВВК:

удостоверение личности;

удостоверение участника боевых действий (если имеется);

направление на медицинское освидетельствование;

медицинская книга;

оригинал справки об обстоятельствах травмы воинской части;

медицинская характеристика (во время войны необязательно);

служебная характеристика (во время войны необязательно).

После прохождения ВВК военнослужащему должны выдать определенный перечень документов, а именно:

справка ВВК;

свидетельство о болезни;

протокол заседания ВВК с определением причинной связи травмы

Следует отметить, что последний документ необходим для установления размера единовременной денежной выплаты, начисляемой военным в результате ранений или травм, если они получены при исполнении служебных обязанностей.

Именно на основе вывода ВВК определяется, пригоден ли человек к мобилизации и прохождению службы.

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