Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пройти ВВК станет проще? Какие важные изменения готовят для военных arrow

Пройти ВВК станет проще? Какие важные изменения готовят для военных

28 июня 2023 12:47
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Изменения в работе ВВК — о чем следует знать военным и военнообязанным
Украинские военные в больнице. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продолжают совершенствовать работу военно-врачебной комиссии (ВВК). Недавно был утвержден план мероприятий по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Рассказываем, какие изменения готовят и станет ли военным проще проходить медкомиссию.

Читайте также:

Изменения в работе ВВК — что необходимо знать

В Минобороне рассказали, как утверждение плана мероприятий повлияет на прохождение медкомиссии:

  • количество медицинских учреждений, в которых можно будет пройти ВВК, будет увеличено;
  • нагрузка на учреждения здравоохранения в системе Минобороны снизится;
  • военные будут получать надлежащий и скорый сервис проверки ВВК.

Кроме этого, отмечается, что одна из главных задач, которую ставит перед собой власть, — искоренить бюрократию и предоставить украинцам необходимые социальные гарантии.

Чтобы этого достичь, будет работать автоматизация прохождения ВВК, появится интеграция медицинских процессов между военными и гражданскими компонентами.

Министр обороны Алексей Резников добавил, что в больницах будет организовано "качественное прохождение ВВК в условиях военного положения", а также будут проводиться информационные кампании.

"Чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права во время прохождения военно-врачебной комиссии, лечения или реабилитации", — отметил Резников.

 

Какие документы необходимо иметь военному до и после прохождения ВЛК
Военный проходит медицинское обследование. Фото: google.com

Какие документы необходимо иметь военному до и после прохождения ВВК

Военнослужащий должен предоставить пакет документов, чтобы быть допущенным к ВВК:

  • удостоверение личности;
  • удостоверение участника боевых действий (если имеется);
  • направление на медицинское освидетельствование;
  • медицинская книга;
  • оригинал справки об обстоятельствах травмы воинской части;
  • медицинская характеристика (во время войны необязательно);
  • служебная характеристика (во время войны необязательно).

После прохождения ВВК военнослужащему должны выдать определенный перечень документов, а именно:

  • справка ВВК;
  • свидетельство о болезни;
  • протокол заседания ВВК с определением причинной связи травмы

Следует отметить, что последний документ необходим для установления размера единовременной денежной выплаты, начисляемой военным в результате ранений или травм, если они получены при исполнении служебных обязанностей.

Именно на основе вывода ВВК определяется, пригоден ли человек к мобилизации и прохождению службы.

Ранее мы писали, что делать, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признала военного пригодным к службе, но внезапно возникли проблемы со здоровьем.

Напомним, мы рассказывали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.

Также мы сообщали, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о важных изменениях, касающихся работы военно-врачебной комиссии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз