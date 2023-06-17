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Прокудин рассказал о шокирующем количестве обстрелов Херсонщины за последние сутки

17 июня 2023 08:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Прокудин рассказал о шокирующем количестве обстрелов Херсонщины за последние сутки
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, 16 июня, российские оккупационные войска 75 раз обстреляли Херсонскую область. Всего враг выпустил по региону 314 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин рассказал, что за минувшие сутки, 16 июня, противник совершил 75 обстрелов Херсонской области, выпустив 314 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных, административных заведений и торгового заведения в Херсоне", — говорится в сообщении.

В результате обстрела два человека погибли, еще 25 получили ранения.

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Напомним, 16 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что в окупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки пострадали 23 человека, среди них — трое детей.

До этого россияне также обстреливали жилые кварталы в Херсоне. В результате обстрела известно о, по меньшей мере, шести пострадавших.

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