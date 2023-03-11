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Протягом дня окупанти обстріляли дві громади Сумської області

11 березня 2023 23:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОВА розповіли, що було сім кулеметних "черг"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом дня російські військові обстріляли дві громади Сумської області. Було зафіксовано 11 "прильотів".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Деталі

Окупанти атакували Білопільську та Великописарівську громади. В ОВА розповіли, що було сім кулеметних "черг".

  • Білопільська громада: росіяни здійснили гранатометний обстріл — зафіксовано шість "прильотів". До того ж окупанти атакували з мінометів — п'ять "прильотів". 
  • Великописарівська громада: був кулеметний обстріл (7 "черг").

"Без втрат та руйнувань", — додали в ОВА.

Нагадаємо, упродовж доби 4 березня російські окупаційні війська обстріляли Сумську область. Було зафіксовано 117  "прильотів" з мінометів та артилерії.

Також ми писали, що у Сумській області, яка була одним з епіцентрів конфлікту в Україні, минулого року було відновлено 9 із 16 мостів, які були зруйновані внаслідок бойових дій.

Додамо, у Сумській області рекордно зросла кількість ворожих обстрілів. У Сумській обласній військовій адміністрації пов'язують активізацію обстрілів з нещодавніми подіями у російській Брянській області.

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