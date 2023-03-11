Протягом дня окупанти обстріляли дві громади Сумської області
Протягом дня російські військові обстріляли дві громади Сумської області. Було зафіксовано 11 "прильотів".
Про це повідомляє Сумська ОВА.
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Деталі
Окупанти атакували Білопільську та Великописарівську громади. В ОВА розповіли, що було сім кулеметних "черг".
- Білопільська громада: росіяни здійснили гранатометний обстріл — зафіксовано шість "прильотів". До того ж окупанти атакували з мінометів — п'ять "прильотів".
- Великописарівська громада: був кулеметний обстріл (7 "черг").
"Без втрат та руйнувань", — додали в ОВА.
Нагадаємо, упродовж доби 4 березня російські окупаційні війська обстріляли Сумську область. Було зафіксовано 117 "прильотів" з мінометів та артилерії.
Також ми писали, що у Сумській області, яка була одним з епіцентрів конфлікту в Україні, минулого року було відновлено 9 із 16 мостів, які були зруйновані внаслідок бойових дій.
Додамо, у Сумській області рекордно зросла кількість ворожих обстрілів. У Сумській обласній військовій адміністрації пов'язують активізацію обстрілів з нещодавніми подіями у російській Брянській області.