Протягом дня окупанти обстріляли дві громади Сумської області

В ОВА розповіли, що було сім кулеметних "черг"

Протягом дня російські військові обстріляли дві громади Сумської області. Було зафіксовано 11 "прильотів".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Окупанти атакували Білопільську та Великописарівську громади. В ОВА розповіли, що було сім кулеметних "черг".

Білопільська громада: росіяни здійснили гранатометний обстріл — зафіксовано шість "прильотів". До того ж окупанти атакували з мінометів — п'ять "прильотів".

Великописарівська громада: був кулеметний обстріл (7 "черг").

"Без втрат та руйнувань", — додали в ОВА.

Нагадаємо, упродовж доби 4 березня російські окупаційні війська обстріляли Сумську область. Було зафіксовано 117 "прильотів" з мінометів та артилерії.

Також ми писали, що у Сумській області, яка була одним з епіцентрів конфлікту в Україні, минулого року було відновлено 9 із 16 мостів, які були зруйновані внаслідок бойових дій.

Додамо, у Сумській області рекордно зросла кількість ворожих обстрілів. У Сумській обласній військовій адміністрації пов'язують активізацію обстрілів з нещодавніми подіями у російській Брянській області.