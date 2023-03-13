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Прокуратура начала расследование из-за обстрела оккупантами общежития в Сумской области

13 марта 2023 16:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В результате атаки погиб работник учебного заведения
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за атаки россии на одно из общежитий Сумщины. В результате обстрелов погиб работник лицея.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Подробности

По данным следствия, утром 13 марта 2023 года российские военные с территории россии обстреляли общежитие одного из лицеев в Шосткинском районе Сумской области.

В прокуратуре отмечают, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По предварительной информации, в результате обстрела погиб работник учебного заведения, еще два гражданских лица получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Оперативном командовании "Север" сообщали, что российские военные обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины.

Кроме того, сегодня утром оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок на Николаевщине. В результате атаки погибли два человека.

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