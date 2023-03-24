Прокуратура розповіла про наслідки атаки росіян по Сумщині: фото руйнувань

Наслідки обстрілу Сумщини у ніч на 24 березня

Внаслідок масованого обстрілу прикордонних населених пунктів на Сумщині загинуло двоє людей. Отримали пошкодження об'єкти цивільної інфраструктури, також зруйновано будівлю поліції.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наслідки атаки

Як повідомили у відомстві, 24 березня окупанти з території рф впродовж години з різних видів зброї масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Сумського району — Білопільську, Ворожбянську, Миколаївські та Річківську територіальні громади.

Внаслідок обстрілів загинув цивільний чоловік, дві особи отримали поранення. Пошкоджено приміщення сільської ради, три навчальні заклади, один дитячий садочок, ангар тракторної бригади, транспортні засоби, близько 10 приватних та вісім багатоквартирних будинків.

Також майже вщент зруйновано будівлю поліції. Один співробітник поліції загинув, п'ятеро — отримали поранення.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також з'явилося відео, як у Білопільській громаді на Сумщині розбирають завали після нічного масованого обстрілу.

ЗМІ також оприлюднили фото школи №4 в Білопіллі після російського обстрілу. За інформацією міського голови Юрія Зарка, в школі загинув сторож.

Нагадаємо, як повідомлялося, у ніч з 23 на 24 березня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Сумській області. Усього по території прикордонного регіону було запущено 11 керованих авіабомб і одна крилата ракета Х-31.