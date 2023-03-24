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Прокуратура рассказала о последствиях атаки россиян по Сумщине: фото разрушений

24 марта 2023 13:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Последствия обстрела Сумщины в ночь на 24 марта
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В результате массированного обстрела приграничных населенных пунктов на Сумщине погибли два человека. Получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, также разрушено здание полиции.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Последствия атаки

Как сообщили в ведомстве, 24 марта оккупанты с территории россии в течение часа из разных видов оружия массированно обстреливали пограничные населенные пункты Сумского района — Белопольское, Ворожбянское, Николаевское и Речковское территориальные общины.

В результате обстрелов погиб гражданский мужчина, два человека получили ранения. Повреждены помещения сельского совета, три учебных заведения, один детский сад, ангар тракторной бригады, транспортные средства, около 10 частных и восемь многоквартирных домов.

Также почти полностью разрушено здание полиции. Один сотрудник полиции погиб, пятеро получили ранения.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Сумской области 24 марта 2023

Обстрелы Сумской области 24 марта 2023

Обстрелы Сумской области 24 марта 2023

Обстрелы Сумской области 24 марта 2023

Обстрелы Сумской области 24 марта 2023

Также появилось видео, как в Белопольской общине Сумской области разбирают завалы после ночного массированного обстрела.

СМИ также обнародовали фото школы №4 в Белополье после российских обстрелов. По информации городского головы Юрия Зарко, в школе погиб сторож.

Обстрел Белополья 24 марта 2023

Обстрел Белополья 24 марта 2023

Обстрел Белополья 24 марта 2023

Напомним, как сообщалось, в ночь с 23 на 24 марта российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Сумской области. Всего по территории приграничного региона было запущено 11 управляемых авиабомб и одна крылатая ракета Х-31.

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