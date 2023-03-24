Прокуратура рассказала о последствиях атаки россиян по Сумщине: фото разрушений
В результате массированного обстрела приграничных населенных пунктов на Сумщине погибли два человека. Получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, также разрушено здание полиции.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
-
Разбогател на китайских товарах: в Одесской области будут судить таможенника
-
Повестка пришла по почте: как правильно действовать военнообязанному
-
В Киевской области вводят новый комендантский час: названа дата
-
Единственная внучатая племянница Елизаветы II снялась для обложки глянца: редкие фото
-
На оккупированном Запорожье россияне зомбируют детей милитарной пропагандой, — Федоров
-
Флоту рф уже не так спокойно в своей "тихой гавани", — Гуменюк
-
СБУ задержала агента россии, работавшего на заводе "Мотор Сич"
-
В НБУ рассказали, когда планируют отменить валютные ограничения
-
На Волыни женщина пыталась продать чужого ребенка
-
Залужный вспомнил о ракетном ударе по базе оккупантов в Бердянске
Последствия атаки
Как сообщили в ведомстве, 24 марта оккупанты с территории россии в течение часа из разных видов оружия массированно обстреливали пограничные населенные пункты Сумского района — Белопольское, Ворожбянское, Николаевское и Речковское территориальные общины.
В результате обстрелов погиб гражданский мужчина, два человека получили ранения. Повреждены помещения сельского совета, три учебных заведения, один детский сад, ангар тракторной бригады, транспортные средства, около 10 частных и восемь многоквартирных домов.
Также почти полностью разрушено здание полиции. Один сотрудник полиции погиб, пятеро получили ранения.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Также появилось видео, как в Белопольской общине Сумской области разбирают завалы после ночного массированного обстрела.
СМИ также обнародовали фото школы №4 в Белополье после российских обстрелов. По информации городского головы Юрия Зарко, в школе погиб сторож.
Напомним, как сообщалось, в ночь с 23 на 24 марта российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Сумской области. Всего по территории приграничного региона было запущено 11 управляемых авиабомб и одна крылатая ракета Х-31.