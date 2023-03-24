Прокуратура рассказала о последствиях атаки россиян по Сумщине: фото разрушений

Последствия обстрела Сумщины в ночь на 24 марта

В результате массированного обстрела приграничных населенных пунктов на Сумщине погибли два человека. Получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, также разрушено здание полиции.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Последствия атаки

Как сообщили в ведомстве, 24 марта оккупанты с территории россии в течение часа из разных видов оружия массированно обстреливали пограничные населенные пункты Сумского района — Белопольское, Ворожбянское, Николаевское и Речковское территориальные общины.

В результате обстрелов погиб гражданский мужчина, два человека получили ранения. Повреждены помещения сельского совета, три учебных заведения, один детский сад, ангар тракторной бригады, транспортные средства, около 10 частных и восемь многоквартирных домов.

Также почти полностью разрушено здание полиции. Один сотрудник полиции погиб, пятеро получили ранения.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также появилось видео, как в Белопольской общине Сумской области разбирают завалы после ночного массированного обстрела.

СМИ также обнародовали фото школы №4 в Белополье после российских обстрелов. По информации городского головы Юрия Зарко, в школе погиб сторож.

Напомним, как сообщалось, в ночь с 23 на 24 марта российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Сумской области. Всего по территории приграничного региона было запущено 11 управляемых авиабомб и одна крылатая ракета Х-31.