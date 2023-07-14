Мощные взрывы в Херсоне ночью 14 июля

Раздался взрыв в городе. Иллюстративное фото: google.com

В Херсоне ночью, 14 июля, раздались мощные взрывы. Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне ночью 14 июля

Обновлено 01:06. Прогремели взрывы в Херсоне.

Обновлено 01:11. В настоящее время воздушная тревога сохраняется в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером, 13 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Пока "покраснела" значительная часть областей.

Также мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области. Они произвели минометный обстрел.

Добавим, что ситуация в зоне ответственности Оперативного командования "Юг" остается напряженной. Несмотря на то, что враг находится в обороне вдоль линии фронта, он не прекращает обстрел правобережья и проводит интенсивную аэроразведку, включая тактическую авиацию. Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли остров Змеиный.