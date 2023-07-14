Мощные взрывы в Херсоне ночью 14 июля

Раздались мощные взрывы в Херсоне: вражеская атака
В Херсоне ночью, 14 июля, раздались мощные взрывы. Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Херсоне ночью 14 июля
Обновлено 01:06. Прогремели взрывы в Херсоне.
Обновлено 01:11. В настоящее время воздушная тревога сохраняется в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
Напомним, что вечером, 13 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Пока "покраснела" значительная часть областей.
Также мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области. Они произвели минометный обстрел.
Добавим, что ситуация в зоне ответственности Оперативного командования "Юг" остается напряженной. Несмотря на то, что враг находится в обороне вдоль линии фронта, он не прекращает обстрел правобережья и проводит интенсивную аэроразведку, включая тактическую авиацию. Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли остров Змеиный.