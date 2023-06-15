Беспилотник взмывает. Фото: google.com

Ночью, 15 июня, в Украине во время масштабной воздушной тревоги раздавались взрывы в Одесские области. Предварительно, цели сбила ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области 15 июня

Обновлено 04:22. Повторные взрывы в Одесской области.

Обновлено 04:24. Общественное сообщает о еще одних взрывах в Одессе.

Источник: t.me/suspilneodesa

Обновлено 04:28. "Продолжается боевая работа Сил обороны. Не мешаем воинам работать", — спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Источник: t.me/Bratchuk_Sergey

Обновлено 04:30. Снова взрывы в Одессе.

Обновлено 04:40. "Силы нашей обороны работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО!" — Одесская ОГА.

Источник: t.me/odeskaODA

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Напомним, что ночью, 15 июня, в Украине "покраснел" восток и юг. Также слышны взрывы в Одесской области.

Также писали, что 15 июня в некоторых областях Украины воздушная тревога. Так, раздались взрывы в Днепре, предварительно, ПВО.

Добавим, что в Киевской и других областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Слышны взрывы в Кривом Роге и в Одессе.