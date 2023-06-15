Раздались повторные взрывы в Одесской области: атака беспилотников
Ночью, 15 июня, в Украине во время масштабной воздушной тревоги раздавались взрывы в Одесские области. Предварительно, цели сбила ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одесской области 15 июня
Обновлено 04:22. Повторные взрывы в Одесской области.
Обновлено 04:24. Общественное сообщает о еще одних взрывах в Одессе.
Обновлено 04:28. "Продолжается боевая работа Сил обороны. Не мешаем воинам работать", — спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Обновлено 04:30. Снова взрывы в Одессе.
Обновлено 04:40. "Силы нашей обороны работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО!" — Одесская ОГА.
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Напомним, что ночью, 15 июня, в Украине "покраснел" восток и юг. Также слышны взрывы в Одесской области.
Также писали, что 15 июня в некоторых областях Украины воздушная тревога. Так, раздались взрывы в Днепре, предварительно, ПВО.
Добавим, что в Киевской и других областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Слышны взрывы в Кривом Роге и в Одессе.