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Пропаганда не зупиняється: в Росії показали екстрений випуск новин

24 червня 2023 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пропаганда не зупиняється: в Росії показали екстрений випуск новин
Екстрений випуск новин на Першому каналі. Фото: Скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.

Випуск, присвячений власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину тривав всього 5 хвилин.

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Про що йшлося

За словами ведучої, відео, в якому Пригожин заявив про удар Міноборони РФ по тилових частинах ПВК "Вагнер", має ознаки постановки.

Крім того, у сюжеті переповіли слова Міноборони РФ щодо хибності інформації Пригожина та закликали "вагнерівців" не виконувати накази їхнього ватажка й затримати його.

Зазначається також, що російський президент Володимир Путін поінформований про те, що сталося. Щоправда, за російськими джерелами, поки що його ніхто не бачив.

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми писали, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям  передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом. 

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