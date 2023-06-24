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"Вагнерівці" перетинають КПП: слухатимуть лише Пригожина

24 червня 2023 01:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Вагнерівці" перетинають КПП: слухатимуть лише Пригожина
Власник ПВК "Вагнер" із військовими. Фото: скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям  передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Вагнерівці" перетинають КПП

"Колона музикантів їде через кпп Новошахтинськ, довжина колони близько 50 км. На кпп Волошино така ж ситуація, тільки колона 80 км і продовжують їхати. ВП та прикордонники не перешкоджають. На Новошахтинську спочатку під'їхало 2 танки, вийшли музиканти поговорили з прикордонниками, сказали, щоб не заважали, сіли та поїхали", — йдеться в повідомленні.

Крім того, самі ж "вагнерівці" анонсували свою "спецоперацію" дописом із одним словом — "Починаємо".

Пізніше з'явилося ще одне повідомлення, де вони зазначили, що підкоряються Пригожину й виконають будь-який його наказ. Таким чином, ні ФСБ, ні Суровикин ніяк не вплинуть на "те, що розпочалося".

Нагадаємо, що в Росії на скандальні заяви власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина відреагували російські військові. Вони записали відеозвернення до "вагнерівців", в яких зазначають, що з боку представників угруповання "йде якась підстава".

Також ми писали, що російський генерал Сергій Суровикин заявив, що вони з "вагнерівцями" однієї крові й попросив зупинитися. Він додав, що слід підкоритися наказу Путіна, поки не пізно.

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