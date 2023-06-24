Пропаганда не останавливается: в России показали экстренный выпуск новостей

Экстренный выпуск новостей на Первом канале. Фото: Скриншот с видео

В России на Первом канале прошел экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

Выпуск, посвященный владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, длился всего 5 минут.

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О чем говорилось

По словам ведущей, видео, в котором Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по тыловым частям ЧВК "Вагнер", имеет признаки постановки.

Кроме того, в сюжете пересказали слова Минобороны РФ по поводу ошибочности информации Пригожина и призвали "вагнеровцев" не выполнять приказы их главаря и задержать его.

Отмечается также, что российский президент Владимир Путин проинформирован о случившемся. Правда, по российским источникам, пока его никто не видел.

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы писали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" по пересечению КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.