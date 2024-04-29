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Пропагандист Кисельов взявся погрожувати США ядерною зброєю — що сталось

29 квітня 2024 15:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Пропагандист Кисельов взявся погрожувати США ядерною зброєю — що сталось
Російський пропагандист Дмитро Кисельов. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ведучий програми "Вісті тижня" на "Росії 1" пропагандист Дмитро Кисельов почав недільний випуск з висловлення загроз на адресу Європи та США щодо можливого використання ядерної зброї. Під час програми він обіцяв "роззброїти Францію, потопити Велику Британію та перетворити на радіоактивний попіл США". 

Про це повідомило видання "Агентство" у Telegram в понеділок, 29 квітня. 

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Погрози від російського пропагандиста

Видання пов'язує чергові погрози зі сторони РФ з тим, що Вашингтон надав Україні пакет допомоги у розмірі 61 млрд доларів та відправив ракети ATACMS.

Кисельов підкреслив, що Росія готова використати ядерну зброю у відповідь на "будь-які загрози". Він звернув увагу на статтю у журналі Foreign Affairs, в якій обговорюється можливість відправлення військ до України країнами Європи. Кисельов також відзначив ініціативу США щодо конфіскації російських активів.

Пропагандист заявив, що "конфлікт в Україні" (так він назвав повномасштабну війну Росії проти України. — Ред.) став "питанням життя та смерті для Росії", і використання ядерної зброї "може стати необхідним". Кисельов наголосив на серйозних наслідках для США у разі втручання в ситуацію в Україні та зазначив, що Росія здатна Кисельов перетворити Америку на "радіоактивний попіл".

Нагадаємо раніше кремлівська журналістка Ольга Скабєєва провела тренінг для нового покоління російських пропагандистів. Зокрема, вона заявила, що російські удари по Харкову є не актом агресії, а "створенням санітарної зони".

Також ми розповідали, що Кремль поширює нові фейки — про нібито поділ військовополонених на категорії та про небажання України звільняти з російського полону деяких українських військових. 

ЗМІ
Дмитро Кисельов
загрози
пропаганда
Росія

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