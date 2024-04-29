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Пропагандист Киселев принялся угрожать США ядерным оружием — что произошло

29 апреля 2024 15:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Пропагандист Киселев принялся угрожать США ядерным оружием — что произошло
Российский пропагандист Дмитрий Киселев. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ведущий программы "Известия недели" на "России 1" пропагандист Дмитрий Киселев начал воскресный выпуск с выражения угроз в адрес Европы и США относительно возможного использования ядерного оружия. В ходе программы он обещал "разоружить Францию, потопить Великобританию и превратить в радиоактивный пепел США".

Об этом сообщило издание "Агентство" в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Издание связывает очередные угрозы со стороны РФ с тем, что Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в размере 61 млрд долларов и отправил ракеты ATACMS.

Киселев подчеркнул, что Россия готова использовать ядерное оружие в ответ на "какие-либо угрозы". Он обратил внимание на статью в журнале Foreign Affairs, в которой обсуждается возможность отправки войск в Украину из стран Европы. Киселев также отметил инициативу США по конфискации российских активов.

Пропагандист заявил, что "конфликт в Украине" (так он назвал полномасштабную войну России против Украины. — Ред.) стал "вопросом жизни и смерти для России", и использование ядерного оружия "может оказаться необходимым". Киселев отметил серьезные последствия для США в случае вмешательства в ситуацию в Украине и отметил, что Россия способна "превратить Америку в радиоактивный пепел".

Напомним ранее кремлевская журналистка Ольга Скабеева провела тренинг для нового поколения российских пропагандистов. В частности, она заявила, что российские удары по Харькову не акт агрессии, а "создание санитарной зоны".

Также мы рассказывали, что Кремль распространяет новые фейки — якобы о разделении военнопленных на категории и о нежелании Украины освобождать из российского плена некоторых украинских военных. 

СМИ
Дмитрий Киселев
угрозы
пропаганда
Россия

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