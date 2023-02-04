Террористу Игорю Мангушеву в Луганской области прострелили голову

Пропагандиста Мангушева догнала карма: террористу в Луганской области прострелили голову
Российскому неонацисту Игорю Мангушеву, выступавшему с якобы черепом защитника "Азовстали", прострелили голову. Сейчас состояние террориста стабильно тяжелое, с отрицательной тенденцией.
Об этом в своем Telegram написал активист и волонтер Сергей Стерненко.
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Российский террорист Игорь Мангушев получил пулевое ранение в голову. В августе 2022 года Мангушев во время публичного выступления он держал в руке череп, который, по его словам, принадлежал погибшему украинскому военному, впрочем, теперь оккупанта догнала карма.
Отмечается, что боевик был доставлен в больницу оккупированной Кадиевки в Луганской области. Медики говорят, что в него стреляли с близкого расстояния. Сейчас состояние террориста стабильно тяжелое, с отрицательной тенденцией.
Известно, что Игорь Мангушев — это российский неонацист по формированию "Светлая Русь". По информации росСМИ, он воюет против Украины еще с 2014 года.
В начале гибридной войны рф против Украины он был наемником определенной ЧВК "Енот" (региональной общественной организации "Единые народные общинные общества"). В частности, он позировал на фото тех лет в компании бывшего "премьера" террористической организации "ДНР" Александра Бородая, ныне являющегося депутатом госдумы рф.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что коллаборанты начали бежать со своими семьями из Луганской области. Вероятно, захватчики готовятся к активным боевым действиям.
Также, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.