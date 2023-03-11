В течение дня оккупанты обстреляли две громады Сумской области
В течение дня российские военные обстреляли две громады Сумской области. Было зафиксировано 11 "прилетов".
Об этом сообщает Сумская ОВА.
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Оккупанты атаковали Белопольскую и Великописаревскую громады. В ОВА рассказали, что было семь пулеметных "очередей".
- Белопольская громада: россияне совершили гранатометный обстрел — зафиксировано шесть "прилетов". К тому же оккупанты атаковали из минометов — пять "прилетов".
- Великописаревская громада: был пулеметный обстрел (7 "очередей").
"Без потерь и разрушений", — добавили в ОВА.
Напомним, в течение суток 4 марта российские оккупационные войска обстреляли Сумскую область. Было зафиксировано 117 "прилетов" минометов и артиллерии.
Также мы писали, что в Сумской области, которая была одним из эпицентров конфликта в Украине, в прошлом году было восстановлено 9 из 16 мостов, разрушенных в результате боевых действий.
Добавим, в Сумской области рекордно возросло количество вражеских обстрелов. В Сумской областной военной администрации связывают активизацию обстрелов с недавними событиями в российской Брянской области.