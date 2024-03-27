Протягом доби на Донеччині 18 разів лунали вибухи — є загиблі

За добу РФ 18 разів обстрілювала Донеччину. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

РФ у вівторок, 26 березня, 18 разів обстрілювала населені пункти Донецької області. Унаслідок цих атак є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Скриншот публікації Вадима Філашкіна

Які населені пункти зазнали російських обстрілів

У Курахівській громаді ворог обстрілював Курахове, Трудове, Успенівку та Ганівку. У Гострому пошкоджено будинок. У Новогродівці одна людина отримала поранення, а двоє загинули. Також під вогнем опинилося селище Очеретине, однак там обійшлося без постраждалих.

Руйнування після обстрілу Донеччини. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

У Краматорському районі численних обстрілів зазнала Лиманська громада. У Лимані від удару окупантів пошкоджено адмінбудівлю, три приватні та три двоповерхові будинки. У Тернах зафіксовано руйнування 13 будинків. Ще один будинок пошкоджено. В Ямполі від обстрілу постраждав інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівській громаді ворог обстрілював Диліївку та Білу Гору.

Руйнування після обстрілу Донеччини. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Зазнав ворожого удару й Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено дев'ять приватних будинків, у Торецьку — гараж, у Сіверську — дві нежитлові будівлі. Також окупанти обстрілювали села Соледарської та Званівської громад.

Протягом доби з лінії фронту евакуювали 456 осіб, зокрема 42 дитини.

Нагадаємо, на Донеччині українські десантники завдали удару по російських танках та броньованих машинах. Таким чином вони помстилися ворогу за штурм біля Новомихайлівки, яка наразі є одним із найгарячіших місць на карті бойових дій.

Раніше РФ вдарила авіабомбою по багатоповерхівці у Красногорівці Донецької області. Внаслідок цього обстрілу постраждали три людини.