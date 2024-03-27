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В течение суток в Донецкой области 18 раз звучали взрывы — есть погибшие

27 марта 2024 12:48
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В течение суток в Донецкой области 18 раз звучали взрывы — есть погибшие
За сутки РФ 18 раз обстреливала Донбасс. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

РФ во вторник, 26 марта, 18 раз обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате этих атак есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Скриншот публикации Вадима Филашкина

Какие населенные пункты подверглись российским обстрелам

В Кураховской общине враг обстреливал Курахово, Трудовое, Успеновку и Анновку. В Остром поврежден дом. В Новогродовке один человек получил ранения, а двое погибли. Также под огнем оказался поселок Очеретино, однако там обошлось без пострадавших.

В течение суток в Донецкой области 18 раз звучали взрывы - есть погибшие - фото 1
Разрушения после обстрела Донбасса. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

В Краматорском районе многочисленным обстрелам подверглась Лиманская громада. В Лимане от удара оккупантов повреждено админздание, три частных и три двухэтажных дома. В Тернах зафиксировано разрушение 13 домов. Еще один дом поврежден. В Ямполе от обстрела пострадал инфраструктурный объект. В Константиновской громаде враг обстреливал Дылеевку и Белую Гору.

В течение суток в Донецкой области 18 раз звучали взрывы - есть погибшие - фото 2
Разрушения после обстрела Донбасса. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Потерпел от вражеских ударов и Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены девять частных домов, в Торецке — гараж, в Северске — два нежилых здания. Также оккупанты обстреливали села Соледарской и Звановской громад.

За сутки с линии фронта эвакуировали 456 человек, в том числе 42 ребенка.

Напомним, в Донецкой области украинские десантники нанесли удар по российским танкам и бронированным машинам. Таким образом они отомстили врагу за штурм возле Новомихайловки, которая является одним из самых горячих мест на карте боевых действий.

Ранее РФ ударила авиабомбой по многоэтажке в Красногоровке Донецкой области. В результате этого обстрела пострадали три человека.

война
Донецкая область
обстрелы
погибшие

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