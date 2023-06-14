Протягом доби ворог атакував Україну ракетами та дронами, — Генштаб
Триває 476 доба збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу "Shahed".
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.
"Протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА "Shahed" по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі", — йдеться в повідомленні Генштабу.
Також зазначається, що наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.
Нагадаємо, німецький уряд вирішив передати Україні відновлені танки Leopard-1. Зазначається, що до кінця 2023 року їхня кількість має налічувати понад 100.