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Протягом доби ворог атакував Україну ракетами та дронами, — Генштаб

14 червня 2023 06:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Протягом доби ворог атакував Україну ракетами та дронами, — Генштаб
Уламки збитої ракети. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 476 доба збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

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"Протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА "Shahed" по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Також зазначається, що наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон. 

Нагадаємо, німецький уряд вирішив передати Україні відновлені танки Leopard-1. Зазначається, що до кінця 2023 року їхня кількість має налічувати понад 100.

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