В течение суток враг атаковал Украину ракетами и дронами, — Генштаб

Обломки сбитой ракеты. Фото: Google

Продолжаются 476 сутки вооруженной агрессии РФ против Украины. Сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"За прошедшие сутки российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге", — говорится в сообщении Генштаба.

Также отмечено, что наши воины уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Напомним, немецкое правительство решило передать Украине восстановленные танки Leopard-1. Отмечается, что к концу 2023 года их количество должно насчитывать более 100.