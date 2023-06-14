Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В течение суток враг атаковал Украину ракетами и дронами, — Генштаб arrow

В течение суток враг атаковал Украину ракетами и дронами, — Генштаб

14 июня 2023 06:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В течение суток враг атаковал Украину ракетами и дронами, — Генштаб
Обломки сбитой ракеты. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 476 сутки вооруженной агрессии РФ против Украины. Сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

"За прошедшие сутки российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге", — говорится в сообщении Генштаба.

Также отмечено, что наши воины уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Напомним, немецкое правительство решило передать Украине восстановленные танки Leopard-1. Отмечается, что к концу 2023 года их количество должно насчитывать более 100.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас