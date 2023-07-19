Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 19 липня 

Пуск ракети з моря. Фото: російські ЗМІ

Триває 511 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 6 крилатих ракет "Калібр" та 35 іранських ударних БпЛА Shahed.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Повідомляється також, що силами та засобами Повітряних Сил знищено:

6 крилатих ракет "Калібр",

31 ворожий ударний БпЛА типу "Шахед-136".

"Ворог здійснив 70 авіаударів та здійснив 53 ракетні системи залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок терористичних атак РФ, на жаль, є загиблі та поранені серед населення Мирнохта, знищено промислові об'єкти, житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", — також йдеться в повідомленні.

У Генштабі попереджають, що загроза ракетних та авіаційних ударів залишається високою.

Нагадаємо, в Україні триває контрнаступальна операція ЗСУ. Однак через тотальне замінування темп звільнення територій від російський загарбників знизився.

У міністерстві оборони зазначають, що ворог має чисельну перевагу як в озброєнні, так і в піхоті. До того ж вище військове керівництво переконане, що росіяни передбачали власну поразку і завчасно розпочали підготовку до українського контрнаступу.