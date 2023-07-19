Отчет Генштаба ВСУ на утро 19 июля

Пуск ракеты из моря. Фото: российские СМИ

Продожаются 511 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток враг нанес ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БпЛА Shahed.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается также, что силами и средствами Воздушных Сил уничтожено:

6 крылатых ракет "Калибр",

31 вражеский ударный БпЛА типа "Шахед-136".

"Враг совершил 70 авиаударов и совершил 53 ракетные системы залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак РФ, к сожалению, погибли и ранены среди населения Мирнохта, уничтожены промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — также говорится в сообщении.

В Генштабе предупреждают, что угроза ракетных и авиационных ударов остается высокой.

Напомним, в Украине идет контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.

В министерстве обороны отмечают, что враг имеет численное преимущество как в вооружении, так и пехоте. К тому же, высшее военное руководство убеждено, что россияне предсказывали собственное поражение и заранее начали подготовку к украинскому контрнаступлению.