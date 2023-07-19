В течение суток враг атаковал Украину "Шахедами" и "Калибрами", — Генштаб
Продожаются 511 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток враг нанес ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БпЛА Shahed.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 19 июля
Сообщается также, что силами и средствами Воздушных Сил уничтожено:
- 6 крылатых ракет "Калибр",
- 31 вражеский ударный БпЛА типа "Шахед-136".
"Враг совершил 70 авиаударов и совершил 53 ракетные системы залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак РФ, к сожалению, погибли и ранены среди населения Мирнохта, уничтожены промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — также говорится в сообщении.
В Генштабе предупреждают, что угроза ракетных и авиационных ударов остается высокой.
Напомним, в Украине идет контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.
В министерстве обороны отмечают, что враг имеет численное преимущество как в вооружении, так и пехоте. К тому же, высшее военное руководство убеждено, что россияне предсказывали собственное поражение и заранее начали подготовку к украинскому контрнаступлению.