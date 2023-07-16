В течение суток уничтожено семь вражеских разведывательных дронов, — Генштаб
Продолжаются 508 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками в течение суток уничтожено 7 разведывательных БпЛА.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 16 июля
В Генштабе сообщают, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 2 склада боеприпасов,
- 5 артиллерийских средств на огневых позициях,
- 4 района сосредоточения живой силы,
- 4 станции РЭБ,
- 2 средства противовоздушной обороны,
- еще 3 важных объекта противника.
Напомним, российские офицеры все больше недовольны своим военным руководством. Они критикуют министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Аналитики проанализировали ситуацию с увольнением генерала РФ Ивана Попова. Он командовал войсками 58-й оккупационной армии в Запорожском направлении.
Британская разведка сообщает, что этот инцидент особенно привлекает внимание, ведь генерала уволили из-за критики министра обороны Шойгу. Комментарии Попова свидетельствуют о недовольстве офицеров российской армии.