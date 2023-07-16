Отчет Генштаба ВСУ на утро 16 июля

Бойцы ВСУ сбивают вражеские дроны. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 508 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками в течение суток уничтожено 7 разведывательных БпЛА.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В Генштабе сообщают, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

2 склада боеприпасов,

5 артиллерийских средств на огневых позициях,

4 района сосредоточения живой силы,

4 станции РЭБ,

2 средства противовоздушной обороны,

еще 3 важных объекта противника.

Напомним, российские офицеры все больше недовольны своим военным руководством. Они критикуют министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Аналитики проанализировали ситуацию с увольнением генерала РФ Ивана Попова. Он командовал войсками 58-й оккупационной армии в Запорожском направлении.

Британская разведка сообщает, что этот инцидент особенно привлекает внимание, ведь генерала уволили из-за критики министра обороны Шойгу. Комментарии Попова свидетельствуют о недовольстве офицеров российской армии.