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В течение суток уничтожено семь вражеских разведывательных дронов, — Генштаб

16 июля 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 16 июля
Бойцы ВСУ сбивают вражеские дроны. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 508 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками в течение суток уничтожено 7 разведывательных БпЛА.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 16 июля

В Генштабе сообщают, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 2 склада боеприпасов,
  • 5 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 4 района сосредоточения живой силы,
  • 4 станции РЭБ,
  • 2 средства противовоздушной обороны,
  • еще 3 важных объекта противника.

Напомним, российские офицеры все больше недовольны своим военным руководством. Они критикуют министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Аналитики проанализировали ситуацию с увольнением генерала РФ Ивана Попова. Он командовал войсками 58-й оккупационной армии в Запорожском направлении.

Британская разведка сообщает, что этот инцидент особенно привлекает внимание, ведь генерала уволили из-за критики министра обороны Шойгу. Комментарии Попова свидетельствуют о недовольстве офицеров российской армии.

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