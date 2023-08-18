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Псевдовибори на окупованих територіях: у ГУР закликають українців до співпраці

18 серпня 2023 11:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Псевдовибори на окупованих територіях: у ГУР закликають українців до співпраці
Вибори в Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські спецслужби готуються до проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України. Головне управління розвідки України закликає людей до співпраці.

Про це повідомляє ГУР МО.

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Псевдовибори на окупованих територіях України

У ГУР розповіли, що режим Кремля планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. 

"Мета — спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією. Усіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалося раніше із зрадниками та колаборантами", — йдеться у повідомленні.

У ГУР закликали українців на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію про псевдовибори. Розвідка просить надсилати дані про:

  • колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з Росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери та інше);
  • так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
  • свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

Інформація українців з тимчасово окупованих територій допоможе виявити: 

  • пункти дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • склади зберігання снарядів та пально-мастильних матеріалів;
  • місця розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місця розміщення засобів РЕР та РЕБ;
  • штаби та пункти управління окупаційними військами;
  • місця зберігання та чергування засобів протиповітряної оборони.

Надіслати інформацію для ГУР можна за допомогою чат-боту

"Вдячні кожному і кожній, хто робить внесок у перемогу України та повернення усіх окупованих територій України!" — додали в українській розвідці.

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Допис ГУР. Фото: скриншот
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Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти "хвилюються за свої псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях України. Тому везуть силовиків у Мелітополь.

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