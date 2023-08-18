Псевдовибори на окупованих територіях: у ГУР закликають українців до співпраці
Російські спецслужби готуються до проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України. Головне управління розвідки України закликає людей до співпраці.
Про це повідомляє ГУР МО.
Псевдовибори на окупованих територіях України
У ГУР розповіли, що режим Кремля планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року.
"Мета — спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією. Усіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалося раніше із зрадниками та колаборантами", — йдеться у повідомленні.
У ГУР закликали українців на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію про псевдовибори. Розвідка просить надсилати дані про:
- колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з Росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери та інше);
- так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
- свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.
Інформація українців з тимчасово окупованих територій допоможе виявити:
- пункти дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
- склади зберігання снарядів та пально-мастильних матеріалів;
- місця розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
- місця розміщення засобів РЕР та РЕБ;
- штаби та пункти управління окупаційними військами;
- місця зберігання та чергування засобів протиповітряної оборони.
Надіслати інформацію для ГУР можна за допомогою чат-боту.
"Вдячні кожному і кожній, хто робить внесок у перемогу України та повернення усіх окупованих територій України!" — додали в українській розвідці.
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти "хвилюються за свої псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях України. Тому везуть силовиків у Мелітополь.