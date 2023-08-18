Псевдовыборы на оккупированных территориях: в ГУР призывают украинцев к сотрудничеству
Российские спецслужбы готовятся к проведению фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины. Главное управление разведки Украины призывает людей к сотрудничеству.
Об этом сообщает ГУР МО.
Псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
В ГУР рассказали, что режим Кремля планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года.
"Цель — попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией. Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", — говорится в сообщении.
В ГУР призвали украинцев на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах. Разведка просит присылать данные о:
- коллаборантах из числа местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и прочее);
- так называемых депутатах и представителей оккупационных администраций;
- свидетельстве фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.
Информация украинцев с временно оккупированных территорий поможет выявить:
- пункты дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
- склады хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
- места размещения, хранения и ремонта военной техники;
- места размещения средств РЭР и РЭБ;
- штабы и пункты управления оккупационными войсками;
- места хранения и дежурства средств противовоздушной обороны
Отправить информацию для ГУР можно с помощью чат-бота.
"Благодарны каждому и каждой, кто делает вклад в победу Украины и возвращение всех оккупированных территорий Украины!" — добавили в украинской разведке.
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты "беспокоятся за свои псевдовыборы" на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому везут силовиков в Мелитополь.