Псевдовыборы на оккупированных территориях: в ГУР призывают украинцев к сотрудничеству

Выборы в России. Фото: росСМИ

Российские спецслужбы готовятся к проведению фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины. Главное управление разведки Украины призывает людей к сотрудничеству.

Об этом сообщает ГУР МО.

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Псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

В ГУР рассказали, что режим Кремля планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года.

"Цель — попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией. Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", — говорится в сообщении.

В ГУР призвали украинцев на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах. Разведка просит присылать данные о:

коллаборантах из числа местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и прочее);

так называемых депутатах и представителей оккупационных администраций;

свидетельстве фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Информация украинцев с временно оккупированных территорий поможет выявить:

пункты дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

склады хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

места размещения, хранения и ремонта военной техники;

места размещения средств РЭР и РЭБ;

штабы и пункты управления оккупационными войсками;

места хранения и дежурства средств противовоздушной обороны

Отправить информацию для ГУР можно с помощью чат-бота.

"Благодарны каждому и каждой, кто делает вклад в победу Украины и возвращение всех оккупированных территорий Украины!" — добавили в украинской разведке.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты "беспокоятся за свои псевдовыборы" на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому везут силовиков в Мелитополь.