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Псевдовыборы на оккупированных территориях: в ГУР призывают украинцев к сотрудничеству

18 августа 2023 11:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Псевдовыборы на оккупированных территориях: в ГУР призывают украинцев к сотрудничеству
Выборы в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские спецслужбы готовятся к проведению фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины. Главное управление разведки Украины призывает людей к сотрудничеству.

Об этом сообщает ГУР МО.

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Псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

В ГУР рассказали, что режим Кремля планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года.

"Цель — попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией. Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", — говорится в сообщении.

В ГУР призвали украинцев на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах. Разведка просит присылать данные о:

  • коллаборантах из числа местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и прочее);
  • так называемых депутатах и представителей оккупационных администраций;
  • свидетельстве фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Информация украинцев с временно оккупированных территорий поможет выявить:

  • пункты дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
  • склады хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
  • места размещения, хранения и ремонта военной техники;
  • места размещения средств РЭР и РЭБ;
  • штабы и пункты управления оккупационными войсками;
  • места хранения и дежурства средств противовоздушной обороны

Отправить информацию для ГУР можно с помощью чат-бота.

"Благодарны каждому и каждой, кто делает вклад в победу Украины и возвращение всех оккупированных территорий Украины!" — добавили в украинской разведке.

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Пост ГУР. Фото: скриншот
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Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты "беспокоятся за свои псевдовыборы" на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому везут силовиков в Мелитополь.

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